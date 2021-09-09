Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное

- Будет общая макроэкономическая политика, для гармонизации налогового и таможенного законодательства будет подписан договор об общих принципах взимания косвенных налогов, будет создан орган по контролю этих процессов.

- Появится общее платежное пространство, определены ориентиры формирования единой денежно-кредитной политики, интеграции национальных платежных систем. При этом Путин отметил, что говорить о единой валюте России и Беларуси еще рано.

- Будет единая промышленная политика и доступ к госзакупкам и госзаказам.

- Удалось договориться по чувствительным для Минска вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители.

- Цена для Беларуси на газ на 2022 год сохранится на уровне 2021 года.

- До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

- Будут заключены договоры об объединении рынка нефти и нефтепродуктов и о едином рынке электроэнергии.

- Будут единые подходы к трудовому законодательству, вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержке семей с детьми.

- Появятся новые совместные предприятия, увеличатся экспортные возможности.

- Граждане ощутят выгоду от интеграции, им будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальных сферах, созданы условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния.

- Лидеры обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

- Общий объем российских кредитов Беларуси с сентября 2021 года до конца 2022 года составит около 630-640 млн долларов.

- Не исключено создание Союзного парламента в перспективе.

Кроме того, Владимир Путин объявил о решении, о котором еще не знал Александр Лукашенко:

- Россия снимет "ковидные" ограничения по авиасообщению с Беларусью.