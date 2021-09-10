"ЕР" подготовит поправки о постоянном контроле за педофилами

Освободившихся после заключения педофилов возьмут под постоянный контроль. Такой законопроект разрабатывает "Единая Россия". Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В своем Telegram-канале он пояснил, что необходимо будет проработать техническую реализацию документа, а также синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений.

Если тяжесть преступления не позволяет осудить педофила пожизненно, то значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества, уверен Хинштейн.

В целом же в партии выступают за максимально суровое наказание для лиц, совершивших преступления против детей.

Как ранее писала "РГ", единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.