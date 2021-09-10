Фейки о "заболевших" на учениях "Запад" военнослужащих распространяли из Украины

Информацию о якобы заболевших российских военнослужащих на учениях "Запад-2021" распространяли с территории Украины. Как сообщили в Минобороны России, в пятницу на электронные адреса многих российских редакций СМИ поступил поддельный скан письма управления Роспотребнадзора по Воронежской области. В нем говорилось о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021".

"Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнули в Минобороны.

Там отметили, что отдельные средства массовой информации опубликовали фейк без какой-либо проверки.

"Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения "Запад-2021", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны призвали журналистов при получении таких сообщений проверять их достоверность у официальных источников