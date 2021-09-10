Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси

В маневрах участвуют почти 200 тысяч человек. Задействовано огромное количество военной техники - 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, 290 танков, реактивные системы залпового огня и другое.

В российском военном ведомстве напомнили, что на учениях "Запад-2021" есть представители Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. В составе штаба учений - офицеры из Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. В качестве наблюдателей - военнослужащие Китая, Вьетнама и Мьянмы.

Напомним, церемония открытия учений прошла днем ранее на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.

"Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил", - сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Он подчеркнул, что эти маневры носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск.

Об этом же во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко говорил и российский лидер Владимир Путин. Он сделал акцент на том, что учения "не направлены против кого бы то ни было". "Но их проведение логично, когда другие объединения (НАТО, например) наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", - объяснил Путин.