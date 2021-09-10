Интеграция с Россией добавит Беларуси 1,5% роста ВВП в год

В результате интеграции с Россией рост ВВП Беларуси ускорится на 1,5% в год. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, к такому эффекту приведут открытие рынка перевозок, снятие барьеров на поставки продовольствия и создание единой прозрачной системы налогового учета.

Для России, в свою очередь, интеграция будет означать расширение доступа к белорусской продукции, а также усиление конкуренции и, как следствие, сдерживание цен, отметил министр.

"Это большой шаг вперед, это действительно очень плотная работа последних полутора лет. Главное, что мы сделали - это наработали опыт решения конфликтных ситуаций", - заключил Решетников.

Ранее Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции. За день до этого их согласовали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.