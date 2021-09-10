Экономика
10.09.2021 14:47
Текст: Матвей Линник

Интеграция с Россией добавит Беларуси 1,5% роста ВВП в год

В результате интеграции с Россией рост ВВП Беларуси ускорится на 1,5% в год. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, к такому эффекту приведут открытие рынка перевозок, снятие барьеров на поставки продовольствия и создание единой прозрачной системы налогового учета.
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Для России, в свою очередь, интеграция будет означать расширение доступа к белорусской продукции, а также усиление конкуренции и, как следствие, сдерживание цен, отметил министр.

"Это большой шаг вперед, это действительно очень плотная работа последних полутора лет. Главное, что мы сделали - это наработали опыт решения конфликтных ситуаций", - заключил Решетников.

Ранее Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции. За день до этого их согласовали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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