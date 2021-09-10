Сейчас на каждого россиянина в среднем приходится 5,2 онлайн покупки в год, отмечается в исследовании AliExpress.Чаще всего их совершают жители Краснодара, где один житель в среднем обращается в электронный магазин 21 раз в год. В Санкт-Петербурге - 13,7 раз, в Екатеринбурге - 13, в Москве - 10,9, в Ростове-на-Дону - 9,9.

К 2025 году каждая четвертая покупка будет совершаться через интернет, считает директор по стратегии и связям с инвесторами AliExpress Владимир Козлов. По его словам, объемы электронной торговли к этому времени могут достигнуть 11 трлн рублей. Сегодня электронная коммерция занимает более 10% рынка ритейла в стране, а ее темпы роста увеличились до 50% в год.

В СберМегаМаркете выделяют новые сегменты электронный торговли, которые появились на российском рынке электронный торговли на фоне пандемии. В их числе - eGrocery (онлайн продажи товаров повседневного спроса) и ePharma (удаленная торговля лекарствами). Также активно развиваются маркетплейсы, которые уже занимают четверть объема рынка электронной коммерции в деньгах. При этом они растут в 2,5 раза быстрее всех остальных магазинов в России.

По мнению генерального директор OZON Александра Шульгина, растут и требования покупателей к маркетплейсам, например, в части доставки. "В больших городах доставка через два дня уже никому не интересна. Чем быстрее, тем лучше", - говорит он.

По мере роста спроса на онлайн-доставку, растет и доверие потребителей к сервисам: "Если во время самоизоляции люди пользовались сервисами доставки вынужденно, то сейчас 80% из них продолжают делать покупки через интернет. Более того, за полтора года мы увидели увеличение числа оплат картами и сокращение доли желающих работать по постоплате", - подчеркнул директор по стратегии и развитию Х5 Retail Group Владимир Салахутдинов.