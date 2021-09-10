Канцлер Австрии Курц вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Новости

Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг" 09:07
В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков 09:05
Фото: 31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой 09:02
Тело артистки Нателлы Шарашидзе найдено в Москве 08:52
Месси расплакался после того, как побил рекорд Пеле 08:36
Байден и Си Цзиньпин обсудили климат и борьбу с COVID-19 08:30
В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 08:01
Названо число свалок, которые будут ликвидированы к 2024 году 08:00
Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах 07:44
Экс-глава МИД Японии Таро Коно будет претендовать на пост премьера 07:42
В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомного ради лайков 07:38
Месси оформил хет-трик в матче против Боливии и стал рекордсменом 07:26
Режим КТО введен в Буйнакском районе Дагестана 07:12
Умер актер Адам Бауман 07:12
Абдул-Матин II подтвердил, что сыграл Морфеуса в новой "Матрице" 07:06
Умер режиссер Бурхан Алавия 06:57
Умер актер из сериала "Центральный госпиталь" Хорди Ребельон 06:37
Вышел новый трейлер продолжения "Декстера" 06:32
Путин объяснил рекордный рост цен на газ в ЕС политикой Еврокомиссии 06:30
Власти Кубы напомнили туристам о прививке от COVID-19 и ПЦР-тесте 05:30
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз 05:21
Ополченцы обвинили талибов в этнических чистках в провинции Панджшер 04:54
В Приморье пообещали возобновить стройку школы после визита Кожемяко 04:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
10.09.2021 08:00
Рубрика: В мире

Канцлер Австрии Курц вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Текст: Екатерина Забродина
Чем ближе выборы в бундестаг, тем активнее консерваторы, теряющие очки, пугают граждан "левой угрозой". Как писала "РГ", на этой неделе канцлер Ангела Меркель лично призвала избирателей поддержать союз ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом и тем самым не допустить вхождения "Левых" в федеральное правительство вместе с социал-демократами и "Зелеными". Тогда госпоже Меркель досталось от критиков за то, что она позволила себе политическую агитацию, да еще воспользовавшись для этого парламентской трибуной. Теперь же в предвыборную немецкую кампанию вмешался глава соседнего государства - канцлер Австрии Себастиан Курц. Вместе с ним поддержать Лашета подтянулись ведущие консервативные силы Европы.

Дело в том, что господин Курц прилетел в Берлин на заседание правления Европейской народной партии, сообщает Spiegel online. Это одна из крупнейших общеевропейских партий, которая представлена во всех политических институтах ЕС, а также в Совете Европы. ЕНП включает в себя национальные партии из почти сорока государств, в том числе немецких христианских демократов и Австрийскую народную партию, которую как раз возглавляет Курц. Тот факт, что десант правоцентристов высадился именно в эти дни и именно в немецкой столице, не случаен. "Ведущие консервативные силы со всей Европы обсуждают будущее христианской демократии. Их встреча в Берлине - сигнал. Если ХДС проиграет, это будет выглядеть плохо для консервативной идеи, - пишет Die Welt. - Настроение среди европейских консерваторов далеко от эйфории. Опросы показывают, что за две с половиной недели до федеральных выборов в ФРГ главная опора их власти в Европе - возглавляемое ХДС правительство в Берлине - может сломаться".

Фото: Reuters
Немцы раскритиковали все варианты возможных коалиций после выборов в бундестаг

Гость из Вены заявил, что победа левых сил на выборах в ФРГ будет означать "другую Германию и другую Европу". По словам Курца, для ЕС в целом очень важно, как будет развиваться ситуация в ФРГ, какую политику будет проводить новое немецкое правительство в сфере экономики и налогов. Австрийский канцлер не скрывал, что "на сто процентов" считает лучшим выбором для немцев главу Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Пока европейские правые пытаются сплотить ряды, некоторые соратники Лашета весьма некстати принялись обвинять его в провале кампании. Так Маркус Блюме, генеральный секретарь Христианско-социального союза ("сестринской" баварской партии, которая идет на выборы в связке с ХДС), открыто обвинил Лашета в том, что из-за него баварцам грозит "историческое поражение". "Конечно, нам было бы лучше с Маркусом Зедером", - заявил он в интервью Spiegel. По его мнению, лидер ХСС Маркус Зедер, который проиграл Лашету борьбу за выдвижение от единого списка консерваторов, был бы более успешным кандидатом в преемники Меркель.

Сам Армин Лашет на съезде ЕНП призвал ХДС и ХСС к единству и к последнему рывку перед выборами. При этом он признал, что ему самому неясно, какая коалиция возможна по итогам выборов 26 сентября, и что ее формирование может занять "долгое время" - вплоть до конца года.

В мире Европа Австрия В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире