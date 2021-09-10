Канцлер Австрии Курц вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Дело в том, что господин Курц прилетел в Берлин на заседание правления Европейской народной партии, сообщает Spiegel online. Это одна из крупнейших общеевропейских партий, которая представлена во всех политических институтах ЕС, а также в Совете Европы. ЕНП включает в себя национальные партии из почти сорока государств, в том числе немецких христианских демократов и Австрийскую народную партию, которую как раз возглавляет Курц. Тот факт, что десант правоцентристов высадился именно в эти дни и именно в немецкой столице, не случаен. "Ведущие консервативные силы со всей Европы обсуждают будущее христианской демократии. Их встреча в Берлине - сигнал. Если ХДС проиграет, это будет выглядеть плохо для консервативной идеи, - пишет Die Welt. - Настроение среди европейских консерваторов далеко от эйфории. Опросы показывают, что за две с половиной недели до федеральных выборов в ФРГ главная опора их власти в Европе - возглавляемое ХДС правительство в Берлине - может сломаться".

Гость из Вены заявил, что победа левых сил на выборах в ФРГ будет означать "другую Германию и другую Европу". По словам Курца, для ЕС в целом очень важно, как будет развиваться ситуация в ФРГ, какую политику будет проводить новое немецкое правительство в сфере экономики и налогов. Австрийский канцлер не скрывал, что "на сто процентов" считает лучшим выбором для немцев главу Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Пока европейские правые пытаются сплотить ряды, некоторые соратники Лашета весьма некстати принялись обвинять его в провале кампании. Так Маркус Блюме, генеральный секретарь Христианско-социального союза ("сестринской" баварской партии, которая идет на выборы в связке с ХДС), открыто обвинил Лашета в том, что из-за него баварцам грозит "историческое поражение". "Конечно, нам было бы лучше с Маркусом Зедером", - заявил он в интервью Spiegel. По его мнению, лидер ХСС Маркус Зедер, который проиграл Лашету борьбу за выдвижение от единого списка консерваторов, был бы более успешным кандидатом в преемники Меркель.

Сам Армин Лашет на съезде ЕНП призвал ХДС и ХСС к единству и к последнему рывку перед выборами. При этом он признал, что ему самому неясно, какая коалиция возможна по итогам выборов 26 сентября, и что ее формирование может занять "долгое время" - вплоть до конца года.