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08.09.2021 10:45
Рубрика: В мире

В немецкую предвыборную кампанию вмешалась Меркель

Текст: Екатерина Забродина
Избирательная кампания в Германии вышла на новый виток: впервые в нее активно включилась... канцлер Германии Ангела Меркель, которая, как известно, впервые за 16 лет не баллотируется на выборах, а потому до сих пор старалась держаться над схваткой. Но дела у ее родного Христианско-демократического союза (Меркель ушла с поста главы ХДС еще в 2018 году, но остается лицом партии) идут так плохо, что она прибегла к неприкрытой агитации в бундестаге, который собрался на заключительное пленарное заседание перед выборами 26 сентября. Фрау Меркель, которая, судя по всему, последний раз появилась в стенах парламента в качестве главы правительства, не стала терять время и сразу "перешла в наступление в своей финальной речи", передает Spiegel online.
Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
От "Микки Мауса" до "светофора": какую коалицию хотят немцы после ухода Меркель

По словам Меркель, ей вовсе "не все равно", кто будет управлять Германией. Она считает, что немцам предстоит выбрать между революционным разворотом в сторону правительства социал-демократов и "Зеленых", которые готовы взять в союзники "Левых", и предсказуемостью нынешнего курса. "Речь идет о твердых решениях в экономике и налоговой политике, о количестве рабочих мест... Лучший путь для нашей страны - это федеральное правительство под руководством ХДС/ХСС с Армином Лашетом в роли канцлера... Я просто говорю правду", - без обиняков заявила Меркель.

Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених выразил сожаление, что она использовала парламентскую трибуну для столь откровенной предвыборной рекламы кандидата от ХДС. "Я очень сожалею, что федеральный канцлер подчинила свой кабинет избирательной кампании", - сказал политик в интервью телеканалу RTL. В прошлое воскресенье Меркель также поддержала Лашета, совершив с ним поездку по пострадавшей от июльского наводнения земле Северный Рейн-Вестфалия (он является премьером этого региона с 2017 года).

В свою очередь кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии, министр финансов в кабинете Меркель Олаф Шольц, выступая на "Предвыборной арене" телеканала ARD, объявил о своей "главной цели" - отправить христианских демократов в оппозицию. Мол, там они смогут "отдохнуть", восстановить силы. "У меня сложилось впечатление, что того же хотят многие граждане", - отметил Шольц.

Таким образом, он публично исключил все варианты коалиции с партией Меркель, включая нынешнюю "большую коалицию". Зато сенсационный альянс с "Левыми" политик действительно допускает. Правда, посткоммунисты из бывшей ГДР выступают за роспуск НАТО и пересмотр трансатлантического партнерства с США. Однако Шольц уверяет, что не допустит этого даже в том случае, если крайне левые впервые в истории попадут в федеральное правительство Германии.

Фото: iStock
Социал-демократы ушли в отрыв от партии Меркель за три недели до выборов

Тем временем подоспел свежий новый опрос института Forsa для "политбарометра" RTL. Рейтинг ХДС/ХСС упал еще на два процентных пункта - до 19%. Это немногим больше, чем у "Зеленых" (17%). Безусловным лидером гонки остается Социал-демократическая партия Германии - ее готовы поддержать 25% опрошенных. С личным рейтингом Лашета все еще хуже, чем у его партии. Если бы в Германии были возможны прямые выборы канцлера, за главу ХДС проголосовали бы лишь 9% немцев. За лидера "Зеленых" Анналену Бербок - 15%, за Шольца - 30%. При этом 46% немцев не хотят видеть канцлером ни одного из трех претендентов.

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