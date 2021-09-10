Мантуров рассказал, в чем цель союзной программы

Углубление интеграции России и Беларуси усилит промышленное сотрудничество двух стран, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Цель союзной программы - гармонизация промышленной политики двух стран. В рамках реализации документа предполагается обеспечение единого правого поля и совместное стимулирование производства на территории Союзного государства. Для этого в первую очередь планируется организовать мониторинг нормативно-правовой базы наших стран, чтобы понять, в какие акты необходимо внести изменения для гармонизации наших действий, в том числе для исключения ограничений во взаимной торговле на национальном уровне", - говорится в его комментарии "РГ".

Не менее важны, по словам министра, совместные мероприятия по стимулированию развития производств на территории наших стран. "Одним из важных вопросов этого направления является наращивание общих компетенций и проведение политики по импортозамещению. В рамках интеграции будут проработаны вопросы взаимного предоставления общих мер государственной поддержки промышленности, и как следствие - взаимное признание технологических операций и взаимное участие в государственных закупках", - пояснил министр.

Мероприятия Союзной программы направлены на устранение экономических и технических барьеров, а также на унификацию понятия отечественной продукции, увеличение ее общего рынка, интенсификацию двусторонней торговли и углубление взаимной промышленной кооперации. "Союзная программа поможет нам создать новые возможности развития промышленных предприятий на общем рынке Союзного государства, совершенствовать процесс создания цепочек стоимости и сблизить направления развития промышленной политики России и Беларуси", - уверен Денис Мантуров.