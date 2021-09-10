Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг"

Мошенники стали звонить россиянам под видом службы поддержки портала "Госуслуги". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию по информационной безопасности DeviceLock.

Злоумышленники сообщают, что произошла утечка данных, либо что на имя жертвы был оформлен кредит. После этого они пытаются убедить владельца профиля сообщить поступающий СМС-код для сброса пароля к аккаунту в целях безопасности.

По словам гендиректора DeviceLock Юрия Томашко, за последнюю неделю около десяти человек пожаловались на подобную попытку украсть их данные.

Ранее стало известно, что в даркнете фиксируется рост предложений по продаже учетных записей госуслуг. По данным экспертов, стоимость одного "нового" профиля составляет около 30-40 рублей, а "использованный" аккаунт можно приобрести за 4-5 рублей.