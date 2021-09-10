Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась в поддержку законодательной инициативы о запрете на списание социальных выплат за долги. Она заявила, что вместе с депутатами Госдумы готова проработать законопроект, чтобы он был, как можно скорее принят, сообщает официальный сайт омбудсмена.

Ранее законопроект о запрете списания социальных выплат за долги был внесен в Госдуму парламентариями. Документ защищает средства от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства.

Татьяна Москалькова заявила о том, что на ее имя, Уполномоченного по правам человека в России, и в аппарат российского омбудсмена поступает немало обращений, связанных со списанием социальных выплат за долги.

"Человек приходит и со слезами на глазах просит о помощи, просит вернуть ему последние средства к существованию. Мы стараемся решить каждый случай, но проблема явно системная и требует решения на законодательном уровне", - заключила Татьяна Москалькова.