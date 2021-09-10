Набиуллина допустила ключевую ставку выше 7%

Банк России может поднять ключевую ставку и выше 7%. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", - отметила Набиуллина.

Банк России на заседании в пятницу в пятый раз подряд повысил ключевую ставку на фоне высокой инфляции. Ставка была поднята с 6,5% до 6,75%. В итоговом релизе по ключевой ставке Банк России не исключил новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях - в этом году их осталось два: в октябре и декабре.

По оценке ЦБ на 6 сентября, годовая инфляция (к той же дате 2020 года) составляла 6,74%. По итогам 2021 года Банк России прогнозирует инфляцию 5,7-6,2%. По прогнозу Банка России, инфляция начнет замедляться в четвертом квартале.