Набиуллина рассказала о гармонизации монетарной политики с Беларусью

Банк России обсуждает с Нацбанком Беларуси гармонизацию денежно-кредитной политики. Об этом рассказала на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Смотрим, по каким направлениям будут гармонизированы наши денежно-кредитные политики, и исходим из того, что в перспективе Центральный банк Беларуси будет переходить к таргетированию инфляции", - сказала Набиуллина. Сроки гармонизации глава российского ЦБ не назвала, отметив, что они зависят от множества факторов.

По словам Набиуллиной, гармонизация денежно-кредитной политики направлена на создание более понятных и предсказуемых условий для развития торговых и экономических отношений между двумя странами. Одновременно, говорить о введении единой валюты в России и Беларуси пока преждевременно, добавила глава ЦБ.

Гармонизация денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования - одна из 28 программ по углублению интеграции России и Беларуси, одобренных накануне Советом Министров Союзного государства. "Достигнута договоренность до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики. Реализация соглашения будет направлена на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах", - отмечалось в том числе в заявлении российского правительства.