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10.09.2021 16:10
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала о перспективах двузначной ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Банк России не рассматривает возможных сценариев с повышением ставки до двузначного числа. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Мы не видим сценария в обозримом будущем, который потребует от нас двузначных значений ключевой ставки. Такие сценарии не рассматриваем", - сказала Набиуллина. В последний раз ключевая ставка находилась на двузначном уровне более четырех лет назад.

Фото: РИА Новости
Набиуллина допустила ключевую ставку выше 7%

Ранее Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка может превысить 7%. Банк России готов продолжать, если понадобится, повышать показатель, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75% на фоне высокой инфляции. В начале сентября, по оценке ЦБ, годовая инфляция равнялась 6,74%. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7-6,2%. По прогнозу ЦБ, инфляция начнет замедляться в четвертом квартале.

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