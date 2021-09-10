Новый этап интеграции РФ и Беларуси напрямую затронет жителей двух стран

Одобренные главами правительств России и Беларуси Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 Союзных программ по ключевым направлениям интеграции выводят сотрудничество двух стран на качественно новый этап, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Это не просто следующий шаг к интеграции, а подробный план по формированию к 2024 году основы единого правового и экономического пространства от Бреста до Владивостока, считает он.

"Экономики двух стран эффективно дополняют друг друга. Во многом именно это помогло уменьшить негативные последствия от пандемии и стало мощным фактором быстрого восстановления", - отметил он.

На Россию приходится около половины белорусского товарооборота. Российские поставки обеспечивают значительные объемы сырья и комплектующих для производства и экспорта готовой белорусской продукции в третьи страны. Доля Беларуси в импорте РФ - 5%, страна лидирует среди государств СНГ по поставкам в РФ сельскохозяйственной и продовольственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования.

Согласованные документы позволят проводить единую налоговую, таможенную, аграрную и промышленную политику, отмечают в Минэкономразвития. "Сформируется единый транспортный рынок, будет унифицировано тарифное регулирование условий организации пассажирских и грузовых перевозок. Интегрированные информационные системы прослеживаемости товаров и транспортных средств помогут ускорить товарооборот и очистить рынок от контрафакта. Благодаря унификации законодательства будут сняты остающиеся административные барьеры для бизнеса. Упростится доступ на рынки двух стран, будут синхронизированы меры поддержки сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении министерства.

Одобренные Союзные программы предусматривают меры по стимулированию производства. Планируется существенно расширить перечень совместных проектов в различных отраслях и планы по импортозамещению. Бизнесу будут представлены равные возможности участия в программах субсидирования и лизинга.

"Для России это прежде всего новые возможности производства в кооперации с белорусскими производителями и экспорта продукции в третьи страны. А значит - дополнительные объемы производства на предприятиях и создание новых рабочих мест. Одновременно это обеспечение продовольственной безопасности за счет дополнительных поставок полюбившихся россиянам продуктов питания", - отметил Максим Решетников.

Новый этап интеграции напрямую затронет жителей двух стран благодаря гармонизации подходов к пенсионному обеспечению, мерам соцзащиты и поддержки отдельных категорий граждан. Будут внедрены единые принципы защиты прав потребителей, доступа граждан к госуслугам в электронном виде. Кроме того, это повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов.