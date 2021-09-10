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10.09.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Опубликованы первые фото обновленной Mazda CX-5

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Фотографии кроссовера были опубликованы в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая. На снимках видны основные изменения, которые получила модель CX-5 в середине жизненного цикла, сообщает Aautoweek.nl.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Главным отличием обновлённого кроссовера Mazda CX-5 от нынешнего варианта являются фары с пересмотренной внутренней архитектурой, особенностью которой являются L-образные двойные дневные ходовые огни.

Также была укорочена хромированная подводка, проходящая через низ решётки радиатора с другим узором, изменена пластика бампера, который лишился горизонтальных полосок с интегрированными крохотными противотуманными фарами.

Заднюю часть обновили за счёт более узких фонарей, графика которых похожа на головную оптику, и накладки на бампер с изменёнными светоотражателями. Другая форма фонарей потребовала, по всей видимости, обновления штампов пятой двери.

Важный момент: Mazda CX-5 на фотографиях - вариант для Китая, который выпускается на СП Changan-Mazda. Однако нельзя исключать того, что именно в таком виде кроссовер доберётся и до нас.

В настоящее время Mazda CX-5 в России представлен с бензиновыми двигателями SkyActive-G мощностью 150 и 194 л.с. с передними или полным приводом, цены стартуют от 1 879 000 рублей.

Фото: www.autoweek.nl
#Mazda