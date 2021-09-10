Песков оценил перспективы единой валюты России и Беларуси

Пока о введении единой валюты России и Беларуси говорить не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Об этом пока речи не идет, вчера (в четверг) об этом, в частности, говорили оба президента, им задавали вопрос про это", - сказал Песков​, отвечая на вопросы журналистов. Говоря о перспективах единой валюты, он заметил, что пока они не просматриваются.

Ранее Путин заявил, что "надо постепенно" двигаться к единой валюте двух стран. В пример он привел Евросоюз, где страны с более слабой экономикой страдают, потому что ничего не могут девальвировать - нет национальной валюты. Поэтому им приходится поднимать цены, что чревато тяжелыми социальными последствиями. "Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, надо анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать", - подчеркнул он.