Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injustice

В Сети появился трейлер мультфильма Injustice - экранизации одноимённого файтинга и Injustice: Gods Among Us - Year One.

Действие "Несправедливости" разворачивается в альтернативном мире DC, где Джокер обманом заставил Супермена убить свою возлюбленную Лоис Лейн. В результате тот сошёл с ума и захватил Землю. Теперь Бэтмен с командой единомышленников, среди которых есть, например, Чудо-женщина, пытаются спасти мир от диктатуры криптонца.

Премьера - 19 октября на дисках и в Сети.