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Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injustice

Новости
    10.09.2021, 08:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

В Сети появился трейлер мультфильма Injustice - экранизации одноимённого файтинга и Injustice: Gods Among Us - Year One.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел второй русский трейлер новых "Охотников за привидениями"

Действие "Несправедливости" разворачивается в альтернативном мире DC, где Джокер обманом заставил Супермена убить свою возлюбленную Лоис Лейн. В результате тот сошёл с ума и захватил Землю. Теперь Бэтмен с командой единомышленников, среди которых есть, например, Чудо-женщина, пытаются спасти мир от диктатуры криптонца.

Премьера - 19 октября на дисках и в Сети.

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