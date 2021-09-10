Повышение ключевой ставки снизит интерес инвесторов к недвижимости

Увеличение Центробанком ключевой ставки спровоцирует рост цен на новостройки, считает общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку пятый раз подряд - на 0,25%, до 6,75%. Повышение ставкибыло ожидаемым, так регулятор отвечает на ускорение инфляции и быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией, отмечает Кулаков.

"Одним из последствий этого решения будет увеличение стоимости жилья на первичном рынке", - считает он. Проектируемые или находящиеся "на стадии котлована" новостройки уже столкнулись с большими трудностями. Во-первых, это отток иностранной рабочей силы и попытка заместить ее отечественной, что привело к увеличению расходов на оплату труда. Вторая трудность - беспрецедентный рост цен на строительные материалы, перечисляет Кулаков. "Теперь к дополнительным издержкам следует отнести и подорожавшие кредиты. А если учесть, что это уже пятое повышение ключевой ставки, то очевиден тренд на дорожающее фондирование", - говорит он.

Одним из последствий роста стоимости жилья станет отток частных инвесторов с этого рынка. "Категория обеспеченных граждан, которая вкладывалась в недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду, предпочтет в этой ситуации депозиты в банках, где ставка ожидаемо повысится. Косвенно этот факт подтверждает и интерес к валютным вложениям. За летние месяцы, если сравнивать с прошлым годом, вложения в валюту в объеме от $5 000 выросли в десять раз. Все это говорит о том, что российский средний класс пошел по знакомому пути - при непонятной экономической обстановке он временно вкладывается в доллары", - отмечает Кулаков.