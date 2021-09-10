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10.09.2021 12:01
Рубрика: Российский автопром

Прототип новой Lada Vesta случайно обнажил фару

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/wall-188649544_22698 Фото: www.vk.com/wall-188649544_22698
Фото: www.vk.com/wall-188649544_22698

У одного из прототипов обновлённой Lada Vesta отклеилась часть камуфляжной плёнки, которая прикрывала правую фару. Благодаря этому стало возможным лучше рассмотреть то, как изменится головная оптика модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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До этого момента было известно, что автомобиль получит в том числе другие крылья, что подтверждают новые фотографии, опубликованные группой Avtograd News. Крылья у модели действительно будут другие - этого потребует изменённая на более узкую форма фар. Напомним, что в топовых версиях, по предварительной информации, у Vesta будут полностью светодиодные фары.

Судя по решётке радиатора с крупными ячейками, как у представленного в этом году Lada Largus, на фото запечатлена Lada Vesta в исполнении Cross.

Ранее в Сети был рассекречен салон обновлённой Lada Vesta: она получит цифровую панель приборов и вертикальный планшет мультимедиа со встроенными сервисами Яндекса.

Выход обновлённой Lada Vesta FL на рынок запланирован на 2022 год, модернизация конвейера в Ижевске для выпуска автомобилей уже ведётся.

Фото: www.vk.com/wall-188649544_22698
#Lada