Прототип новой Lada Vesta случайно обнажил фару

У одного из прототипов обновлённой Lada Vesta отклеилась часть камуфляжной плёнки, которая прикрывала правую фару. Благодаря этому стало возможным лучше рассмотреть то, как изменится головная оптика модели.

До этого момента было известно, что автомобиль получит в том числе другие крылья, что подтверждают новые фотографии, опубликованные группой Avtograd News. Крылья у модели действительно будут другие - этого потребует изменённая на более узкую форма фар. Напомним, что в топовых версиях, по предварительной информации, у Vesta будут полностью светодиодные фары.

Судя по решётке радиатора с крупными ячейками, как у представленного в этом году Lada Largus, на фото запечатлена Lada Vesta в исполнении Cross.

Ранее в Сети был рассекречен салон обновлённой Lada Vesta: она получит цифровую панель приборов и вертикальный планшет мультимедиа со встроенными сервисами Яндекса.

Выход обновлённой Lada Vesta FL на рынок запланирован на 2022 год, модернизация конвейера в Ижевске для выпуска автомобилей уже ведётся.