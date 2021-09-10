Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух производит впечатление умного человека, но последние его высказывания вызывают недоумение.

"Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением Мирового океана", - написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Напомним, Старух решил назначить Россию виновной за нашествие медуз в Азовском море. Более того, он собирается подать в суд с требованием компенсаций. По мнению украинского чиновника, медузы массово перекочевали из Черного моря в Азовское из-за Крымского моста.

Пушков, в свою очередь, напомнил о глобальном изменении климата. В последнее время от нашествия медуз страдают, например, итальянцы.

"Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию", - поделился своим мнением член Совета Федерации РФ.