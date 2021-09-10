Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым

Президент России Владимир Путин простился с министром по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Евгением Зиничевым в Национальном кризисном центре МЧС России.

Владимир Путин возложил к гробу букет алых роз и постоял рядом, склонив голову. Затем он выразил соболезнования семье главы МЧС. После этого Путин вновь подошел и простился с Зиничевым, склонив голову в память о нем. Глава государства пробыл на панихиде несколько минут.

Ранее с Евгением Зиничевым простились члены правительства, губернаторы и деятели культуры. В частности, на церемонию прощания прибыли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, проститься с главой МЧС пришли вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.