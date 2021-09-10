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10.09.2021 08:35
Рубрика: Власть

Анастасия Ракова сообщила дату старта конкурса грантов НКО

Текст: Любовь Проценко
С 15 сентября социально ориентированные НКО смогут подать заявку на конкурс грантов "Москва - добрый город".

Об этом на площадке Форума социальных инноваций регионов сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: mos.ru
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"Проекты НКО, получившие финансирование в 2019 и 2020 годах, прекрасно вписались в социальную поддержку города. Некоммерческие организации являются нашими партнерами в помощи горожанам. Нам важно, чтобы как можно больше представителей НКО могли принять участие в конкурсе грантов и получить финансирование для реализации проектов. Для того, чтобы сделать конкурс более доступным и открытым, мы провели с НКО и благотворительными фондами обсуждения, усовершенствовали условия. Соответствующее постановление подписал Мэр Москвы.

Конкурс грантов состоит из нескольких этапов: с 15 сентября по 19 октября будут приниматься заявки от организаций. Итоги будут объявлены 30 ноября. Одно из самых главных нововведений - увеличение минимального размера суммы гранта в два раза: с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, мы приняли решение, что теперь претендовать на грант может НКО, зарегистрированная в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше".

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, некоммерческим организациям больше нет необходимости иметь в течение пяти лет оборот денежных средств в 50% от размера гранта. Вклад в проект самого НКО может быть подтвержден не только деньгами, но любыми ресурсами. Принято решение уйти от установленного ранее порога в виде средней заработной платы по городу Москве. Также исключено требование о необходимости для некоммерческих организаций предоставлять гарантийные письма от соисполнителей проекта.

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Общий размер средств, выделенных на грантовую поддержку, составит 400 млн рублей. Социально ориентированные НКО смогут претендовать на одну из трех категорий грантов: крупного размера - свыше 5 млн рублей, среднего размера - от 1 до 5 млн рублей и малого размера - до 1 млн рублей.

Обновленный сайт конкурса стал более функциональным и удобным для заполнения заявки. Для участников конкурса создана новая IT-система с программно-техническим сопровождением. Специально для некоммерческих организаций создана отдельная линия технической поддержки, на которую они могут обратиться в момент подачи заявки.

Получить подробную информацию об условиях участия в конкурсе "Москва - добрый город" и ознакомиться со списком приоритетных направлений можно на сайте проекта.

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