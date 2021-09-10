Анастасия Ракова сообщила дату старта конкурса грантов НКО

С 15 сентября социально ориентированные НКО смогут подать заявку на конкурс грантов "Москва - добрый город".

Об этом на площадке Форума социальных инноваций регионов сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Проекты НКО, получившие финансирование в 2019 и 2020 годах, прекрасно вписались в социальную поддержку города. Некоммерческие организации являются нашими партнерами в помощи горожанам. Нам важно, чтобы как можно больше представителей НКО могли принять участие в конкурсе грантов и получить финансирование для реализации проектов. Для того, чтобы сделать конкурс более доступным и открытым, мы провели с НКО и благотворительными фондами обсуждения, усовершенствовали условия. Соответствующее постановление подписал Мэр Москвы.

Конкурс грантов состоит из нескольких этапов: с 15 сентября по 19 октября будут приниматься заявки от организаций. Итоги будут объявлены 30 ноября. Одно из самых главных нововведений - увеличение минимального размера суммы гранта в два раза: с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, мы приняли решение, что теперь претендовать на грант может НКО, зарегистрированная в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше".

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, некоммерческим организациям больше нет необходимости иметь в течение пяти лет оборот денежных средств в 50% от размера гранта. Вклад в проект самого НКО может быть подтвержден не только деньгами, но любыми ресурсами. Принято решение уйти от установленного ранее порога в виде средней заработной платы по городу Москве. Также исключено требование о необходимости для некоммерческих организаций предоставлять гарантийные письма от соисполнителей проекта.

Общий размер средств, выделенных на грантовую поддержку, составит 400 млн рублей. Социально ориентированные НКО смогут претендовать на одну из трех категорий грантов: крупного размера - свыше 5 млн рублей, среднего размера - от 1 до 5 млн рублей и малого размера - до 1 млн рублей.

Обновленный сайт конкурса стал более функциональным и удобным для заполнения заявки. Для участников конкурса создана новая IT-система с программно-техническим сопровождением. Специально для некоммерческих организаций создана отдельная линия технической поддержки, на которую они могут обратиться в момент подачи заявки.

Получить подробную информацию об условиях участия в конкурсе "Москва - добрый город" и ознакомиться со списком приоритетных направлений можно на сайте проекта.