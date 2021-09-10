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10.09.2021 01:32
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании до -5 градусов в ряде регионов

Текст: Ольга Игнатова
В центре европейской части России конец этой рабочей недели и выходные будут теплыми.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пятницу и субботу воздух в Москве прогреется до 16-21 градуса. Погода преимущественно без осадков. В Московской области местами кратковременные дожди. Как и на севере Центрального округа.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Согласно прогнозу синоптиков, 12 сентября в светлое время суток температура воздуха в столице 18-23 градуса, а 13 сентября - потепление до +24 градусов. "Но обольщаться особо не стоит, надолго такое тепло не задержится. Циклон с дождями и похолоданием уже идет к нам с северо-запада", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Поэтому уже 14 сентября температура вернется в пределы климатической нормы - днем будет 13-18 градусов. Далее температура опустится до 11-16 градусов. Начнутся дожди.

Холод, который господствовал на европейской территории, уходит на Урал и в Сибирь. Там уже в выходные дождливо и ветрено. 10 и 11 сентября заморозки до -3 градусов в Кемеровской области и Республике Алтай.

С 10 по 12 сентября в Свердловской области и заморозки, и очень сильный ветер. Погода будет совсем не комфортной. В Челябинской области с 10 по 12 сентября тоже заморозки до -3 градусов.

Фото: instagram.com / kaukenasv
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Холодные ночи ждут и жителей Омской области - там до -5 градусов. Столько же по ночам в Иркутской области. В Алтайском крае до -2 градусов. До -3 градусов по ночам и в Красноярском крае.

Еще один циклон хозяйничает на Дальнем Востоке - под его влиянием окажется территория от Байкала до Амура. Атмосферный вихрь принесет сильные дожди 10-12 сентября в Хабаровский край, на Сахалин и в Приморский край.

В Башкирии и Оренбургской области по ночам тоже уже довольно холодно - минус 4-5 градусов.

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