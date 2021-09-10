"Магнит" сообщил об итогах проверки арбузов в Москве

В столичной сети магазинов "Магнит" заявили, что арбузы из магазина на улице Совхозной, которыми, якобы, отравилась семья москвичей, проходили проверку в государственной сертифицированной лаборатории в первых числах сентября. Никаких отклонений от норм пищевой безопасности в той партии товара, что отправилась на реализацию на Совхозную, не обнаружено, сообщает пресс-служба торговой сети.

Напомним, накануне в больницу с отравлением была доставлена семья - бабушка, мать и дочь 13 лет. Причиной недомогания они назвали арбуз, купленный в "Магните".

Пожилую женщину и подростка врачам спасти не удалось - их состояние стремительно ухудшилось и они скончались. Возбуждено уголовное дело.