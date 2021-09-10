Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам

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10.09.2021 12:30
Рубрика: Власть

Президент присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность" такие звания получили города Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита.

В четверг эта тема обсуждалась на заседании оргкомитета "Победа", и Путин пообещал подписать соответствующий указ в кратчайшие сроки.

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