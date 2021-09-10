Шадаев назвал регионы-лидеры по цифровой трансформации

Москва, Московская область и Татарстан являются лидерами в сфере цифровой трансформации. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью порталу TAdviser.

По его словам, эти регионы уже готовы внедрять искусственный интеллект в медицине или онлайн-сервисы управления многоквартирными домами.

"У них есть ресурсы, возможности, бюджет, понимание политической значимости и того, что это часть позиционирования региона", - сказал министр.

Другие регионы не имеют для этого ресурсов, однако в любом случае должны выполнить минимальную федеральную программу, отметил Шадаев. В этом случае задача правительства - обеспечить их либо сервисом, либо деньгами, либо тем и другим, добавил он.