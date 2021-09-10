Светлана Разворотнева: Процветание столицы зависит от каждого ее жителя

Как отметила Светлана Разворотнева, акция объединила людей разных возрастов и профессий. Ее цель - показать, как бескорыстные поступки меняют город, делают жизнь в нем радостнее и лучшее.

- Давайте вместе делать добрые дела для города и рассказывать о том, как много хорошего может сделать каждый житель Москвы! Ежедневно москвичи трудятся, помогают тем, кто нуждается в их поддержке, делают наш город красивее, а настроение горожан лучше. Не стоит молчать об этом, добрые дела - это не только повод для гордости, это еще и прекрасный пример наших сплоченности и единства, - сказала она.

В интернете появились фотографии правозащитницы. Ранее в столице проходил эко-субботник а, также Светлана Разворотнева навещала брошенных животных в приюте в Печатниках.

Москвичи также активно выставляют фото и, как выяснилось, простор для хороших дел велик и маленькими они не бывают. Одни помогают перемещаться по городу маломобильным гражданам. Другие навещают и помогают в бытовых делах пожилым людям, моют окна и наводят порядок в районных Советах ветеранов. Третьи - развозят подарки для детей из малообеспеченных семей. Четвертые - собирают помощь для приютов. Хозяйки полисадников, которые радуют нас пышными цветами летом, с помощью молодых соседей, готовят клумбы к зиме и высаживают растения. Некоторые участники акции оставили в социальных сетях благодарности медикам, работникам культуры и просто хорошим людям за их труд.

Светлана Разворотнева подчеркнула важность подобных мероприятий.

- Процветание столицы зависит от каждого ее жителя. История нашей страны, самые сложные ее моменты и триумфальные победы связаны с Москвой и память об этом делает нас сильнее, отзывчивей и человечней, - сказала она.

Принять участие в акции могут все желающие, она продлится бессрочно.

Адвокат Денис Куликов, напомнил, что в соответствии с Законом г. Москвы от 22 сентября 2004 года №56 "О праздниках города Москвы" и согласно распоряжению правительства столицы №568 - РП от 12.08.2021г., 11 и 12 сентября объявлены днями празднования Дня города Москвы.