В Москве почти на 40% снизилось число погибших в "пьяных авариях"

Количество аварий в Москве с нетрезвыми водителями с начала года снизилось на 17,9%, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Госавтоинспекция проанализировала данные по аварийности с участием водителей с признаками опьянения за 8 месяцев. По этим данным, количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей сократилось на 39,2% и 14,7% соответственно.

Несмотря на принимаемые сотрудниками Госавтоинспекции Москвы меры, количество привлекаемых к административной ответственности водителей по причине управления транспортным средством в состоянии опьянения остается достаточно велико. Так, за этот период к ответственности привлекли 8181 водителя за управление в нетрезвом виде, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 7960. В отношении 996 водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от прохождения медосвидетельствования по статье 264.1 Уголовного кодекса.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нетрезвое вождение наступает уголовная ответственность. За это преступление предусмотрено наказание, начиная от штрафа в размере 200 000 рублей и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.