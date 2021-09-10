В Москве в дом, где отравилась семья, приехали специалисты в костюмах химзащиты

Специалисты в защитных костюмах приехали на обследование дома на улице Совхозной в Москве, где семья отравилась якобы арбузом. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в квартире отравившейся семьи взяли на анализ пробы воды, соль, соду и чайник с заварным чаем.

Незадолго до этого в доме побывали сотрудники Мосгаза. Они проверили квартиры на предмет газовых утечек.

Напомним, накануне из этого дома с отравлением госпитализировали семью - маму, бабушку и несовершеннолетнюю внучку. Причиной недомогания, по их словам, стал арбуз, купленный в "Магните". Бабушка и внучка впоследствии скончались, маму врачам удалось спасти. По сообщениям СМИ, впоследствии из этого же дома были госпитализированы еще несколько человек.