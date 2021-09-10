В школах Москвы оценят пятиклассников по компетенциям

Школы должны предоставить ученику возможность выбора компетенций, чтобы стать успешным.

Об этом в пятницу на TED-лекции "Компетенции для профессий будущего" в рамках IV Форума социальных инноваций регионов заявила заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

По словам Киселевой, школа - это экосистема развития различных компетенций. И ее задача предоставить разные возможности, чтобы каждый ученик смог найти свой набор компетенций и быть успешным в той отрасли, в которой он намерен стать профессионалом.

Наталия Киселева отметила, что актуальная на сегодня задача - измерить уровень компетенций у разных групп обучающихся.

"Если говорить про Москву, то мы идем в этом направлении, сейчас пытаясь в пятых классах не только перейти к тематическому оцениванию, но и к оцениванию по нескольким уровням результатов. При этом мы понимаем, что у каждого ребенка и у каждого учителя есть возможность определить, на каком уровне результатов тот или иной материал будет изучен", - добавила замруководителя департамента.

Напомним, что IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. В этом году в деловой программе участвуют спикеры из 13 стран мира: России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов и др. Форум объединяет экспертов из самых разных областей: ученых, футурологов, блогеров, спортсменов, учителей, предпринимателей, писателей, врачей, общественных деятелей и политиков.