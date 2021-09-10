Вильфанд пообещал москвичам августовскую погоду

Москвичей ожидают теплые выходные. Погода больше будет напоминать августовскую с дневной температурой в диапазоне плюс 18-24 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Устанавливается августовская погода, температура будет еще повышаться... В воскресенье уже 21-23 градуса, по области - до 24 градусов. Такая же погода будет и в понедельник", - цитирует метеоролога агентство ТАСС.

Вильфанд напомнил, что в прошлые выходные в Москве была октябрьская погода. Из-за этого первая пятидневка сентября стала самой холодной с начала века.

В то же время, как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, не стоит ожидать ,что тепло в столичном регионе будет держаться долго.

"Циклон с дождями и похолоданием уже идет к нам с северо-запада", - рассказала Паршина. Поэтому уже 14 сентября температура вернется в пределы климатической нормы - днем будет 13-18 градусов. Далее температура опустится до 11-16 градусов. Начнутся дожди.