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10.09.2021 20:39
Рубрика: Общество

Вильфанд пообещал москвичам августовскую погоду

Текст: Ольга Игнатова
Москвичей ожидают теплые выходные. Погода больше будет напоминать августовскую с дневной температурой в диапазоне плюс 18-24 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

"Устанавливается августовская погода, температура будет еще повышаться... В воскресенье уже 21-23 градуса, по области - до 24 градусов. Такая же погода будет и в понедельник", - цитирует метеоролога агентство ТАСС.

Фото: iStock
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Вильфанд напомнил, что в прошлые выходные в Москве была октябрьская погода. Из-за этого первая пятидневка сентября стала самой холодной с начала века.

В то же время, как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, не стоит ожидать ,что тепло в столичном регионе будет держаться долго.

"Циклон с дождями и похолоданием уже идет к нам с северо-запада", - рассказала Паршина. Поэтому уже 14 сентября температура вернется в пределы климатической нормы - днем будет 13-18 градусов. Далее температура опустится до 11-16 градусов. Начнутся дожди.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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