В Приморье подрядчик пообещал возобновить стройку после визита Кожемяко

Активизировать работы по строительству школы в приморском поселке Волчанец, куда внезапно нагрянул с проверкой губернатор Олег Кожемяко, пообещала компания "Техпроматлант".

"С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, увеличиваем количество людей, заводим технику - кран, экскаватор - и начинаем наращивать объемы по выполнению обязательств", - приводит РИА Новости слова директора предприятия Николая Воронова.

По его словам, сроки сдвинулись из-за того, что компании приходится одновременно строить и исправлять ошибки, допущенные предыдущим подрядчиком. Сейчас строители ждут положительное заключение экспертизы по корректировке проекта, так как появились дополнительные помещения, актовый зал.

Воронов уточнил, что школа будет сдана в декабре.

Напомним, вчера губернатор Олег Кожемяко опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором запечатлен его неожиданный визит на стройку. На объекте не оказалось никого, кроме пьяного сторожа. Глава региона заявил, что подрядчика не раз предупреждали и требовали ускорить темпы работ, но результата это не принесло. В тот же день в стройкомпании сообщили, что уже уволили нерадивого охранника. А власти Партизанского района добавили, что у строителей есть три дня на то, чтобы устранить все недостатки, иначе с ними расторгнут контракт.

Справка "РГ"

Школу-сад в поселке Волчанец Партизанского района возводят в рамках нацпроекта "Образование". В ее составе семь корпусов: детский сад, столовая, актовый и спортивный залы, учебные классы. Обучаться в ней смогут 220 ребят из Волчанца и близлежащих населенных пунктов.