У сотрудников пищеблока нижегородской гимназии №13 выявили стафилококк

У троих работников пищеблока нижегородской гимназии №13 выявлено носительство золотистого стафилококка. Еще у одного технического сотрудника школы выявлен норовирус.

Результаты обследования опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, в школе сложился ряд условий, способствовавших распространению инфекции среди учащихся.

В их числе - недостаточное число сотрудников на пищеблоке, несоблюдение требований по обработке посуды и правил хранения уборочного инвентаря, отсуствие горячей воды в туалетах школы и на пищеблоке, а также отсутствие должного контроля за работой персонала.

Напомним, по факту массового заболевания учеников гимназии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Дети начали жаловаться на самочувствие начиная с 3 сентября. Сейчас школа закрыта, санитарно-эпидемические мероприятия в учебном заведении продолжаются.

Решение об открытии гимназии будет принято по результатам лабораторного контроля качества заключительной дезинфекции, уточнили в Роспотребнадзоре. По всем фактам нарушения санитарного законодательства будут приняты меры административного воздействия.