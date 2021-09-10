Ущерб от деятельности компании Finiko превысил миллиард рублей

Общая сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finiko превысила один миллиард рублей. К такому выводу пришли полицейские, изучая заявления от пострадавших, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент заявления подали более 3300 человек. В пирамиду Finiko несли деньги не только жители Татарстана. Деятельность компании была известна во многих регионах страны. Деньги также поступали из Австрии, Венгрии, Германии, США и стран СНГ.

Напомним, руководители Finiko собирали средства от граждан с 2019 года, обещая доходность 15-20 процентов. И какое-то время компания действительно платила по вкладам. В июне компания неожиданно перестала перечислять средства своим клиентам, сейчас в отношении руководства пирамиды возбуждено уголовное дело.