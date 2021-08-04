Как действовать вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko

В МВД РФ по Татарстану объяснили, куда обращаться вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko.

Как рассказали в ведомстве, сейчас пострадавшие граждане направляют свои жалобы методом веерных рассылок во множество госучреждений. Однако, чтобы сократить время и исключить лишние звенья, следует обращаться в Главное следственное управление МВД по республике (Казань, улица Академика Губкина,.50). Сделать это можно через орган внутренних дел по месту жительства, либо на официальном сайте министерства.

Напомним, один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин был задержан 30 июля. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). В последствие суд отправил его под стражу на два месяца. В числе обманутых вкладчиков пирамиды - около миллиона россиян.