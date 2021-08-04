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04.08.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

Как действовать вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko

Текст: Олег Корякин (Казань)

В МВД РФ по Татарстану объяснили, куда обращаться вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko.

Фото: youtube.com/Finiko Blog
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован

Как рассказали в ведомстве, сейчас пострадавшие граждане направляют свои жалобы методом веерных рассылок во множество госучреждений. Однако, чтобы сократить время и исключить лишние звенья, следует обращаться в Главное следственное управление МВД по республике (Казань, улица Академика Губкина,.50). Сделать это можно через орган внутренних дел по месту жительства, либо на официальном сайте министерства.

Напомним, один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин был задержан 30 июля. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). В последствие суд отправил его под стражу на два месяца. В числе обманутых вкладчиков пирамиды - около миллиона россиян.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Финансовые пирамиды

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