Лесопожарный центр Красноярска могут назвать именем погибшего главы МЧС

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил назвать межрегиональный Лесопожарный центр, созданный на базе аэропорта Черемшанка, именем главы МЧС России Евгения Зиничева.

Сегодня Александр Усс принял участие в церемонии прощания с министром, который погиб 8 сентября в Норильске, спасая жизнь человека. Президент РФ Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Глава Красноярского края выразил надежду, что его инициативу поддержат на уровне Федерации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Справка "РГ"

Лесопожарный центр (Структурное подразделение ФБУ "Авиалесоохрана") создан в Красноярском крае для борьбы с возгораниями в лесах на отдаленных и труднодоступных территориях Сибири и Дальнего Востока.