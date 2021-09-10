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10.09.2021 09:51
Рубрика: Происшествия

Серия землетрясений произошла на границе Тувы и Иркутской области

Текст: Дмитрий Машуков

Несколько подземных толчков зафиксировали сейсмологи 10 сентября в Тоджинском районе Республики Тыва, на границе с Иркутской областью. Об этом сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр землетрясения находился в 343 километрах от столицы Тувы Кызыла.

Фото: AFP/FRANCISCO ROBLES
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Второе землетрясение произошло в пятницу на территории Нижнеудинского района Иркутской области.

По предварительным данным, от толчков никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.

Напомним, сейсмическая активность в регионе началась 6 сентября с землетрясения магнитудой 5,8 (показатели нынешних толчков несколько ниже). В окрестностях эпицентра отмечено шесть сильных афтершоков и несколько десятков незначительных толчков.

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