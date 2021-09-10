Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Северном кладбище прошла церемония погребения погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Министр был похоронен с воинскими почестями. Военнослужащие почетного караула проводили траурным салютом, три раза выстрелив в воздух. Похороны проходили в закрытом режиме.

Тело Зиничева было доставлено в Санкт-Петербург спецрейсом из Москвы, где в Национальном центре управления в кризисных ситуациях прошла церемония прощания с министром.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который оступился на скале. Министру было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков. Пост главы МЧС он занял в 2018 году. До этого прошел карьерный путь от матроса на Северном флоте до врио губернатора Калининградской области и замдиректора ФСБ.

Ранее сообщалось, что МЧС проведет акцию памяти о Евгении Зиничеве в своих подразделениях по всей России.