Конкурс органистов им. Таривердиева в Калининграде назвал победителей

Лауреатом I премии Международного конкурса органистов имени Таривердиева в Калининграде стала 26-летняя Елизавета Бородаева, стажер Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу профессора Даниэля Зарецкого. Она получит пять тысяч долларов.

Первый тур проходил в трех городах - Гамбурге, Лоуренсе в штате Канзас и Москве с апреля по август, где приняли участие молодые музыканты из 16 стран, полуфинал и финал состоялись в Калининграде в Кафедральном соборе, в которых выступили уже 20 органистов из десяти стран.

В представительное жюри двух последних туров под председательством Винфрида Бёнига, главного органиста Кёльнского собора, вошли Джеймс Хигдон, глава факультета органной и церковной музыки Университета Канзаса, Ив Рештайнер, глава факультета старинной музыки Национальной консерватории Лиона, Беньямин Ригетти, титулярный органист Церкви Св.Франсуа в Лозанне, Эрвин Вирсинга, профессор органа в Консерватории принца Клауса в Гронингене, Салтанат Абильханова, доцент кафедры фортепиано и органа Казахского Национального университета искусств, Любовь Шишханова, профессор кафедры органа в Московской консерватории, и Даниэль Зарецкий, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории.

Среди шестерых финалистов трое оказались молодыми органистами из США, двое представляли Россию и одна - Корею. По регламенту программу финала каждый участник составлял самостоятельно, и выбор произведений был свободным, за исключением обязательной одной из частей симфонии "Чернобыль" Микаэла Таривердиева. Музыка автора "Семнадцати мгновений весны" была частью обязательной программы и в первых двух турах, куда входили и три его концерта для органа, и хоральные прелюдии.

Нельзя не оценить в финале повышенного интереса молодых органистов к репертуару второй половины ХХ века, среди которого лидерами оставались французы М. Дюпре, Ж. Гийю, Л. Вьерн, М. Дюруфле, О. Мессиан, которым сильно уступали романтические Франк, Лист и Регер. Наигравшись музыки Баха в первых двух турах, в финале лишь двое из шести музыкантов включили его сочинения в свои программы.

Невероятно захватывающим оказался процесс вслушивания в артистический и личностный потенциал каждого из шести молодых исполнителей. 30-летний американец Тайлер Бёмер, обладатель III премии ($2000), проявил себя рафинированным и импульсивным художником, умеющим рассчитать контрасты, ловко управляющим музыкальным временем. Его 23-летний российский коллега из Петербурга Александр Патрушин, разделивший с ним пьедестал на третьем месте, не скрывал местами мистического трепета перед громадой инструмента, напоминая Давида в битве с Голиафом. 25-летняя американка Кэролайн Крейг, лауреат II премии ($3000), показала свои мощные дирижерские силы в выстраивании драматургии частей и целого. Ее интерпретация второй части симфонии "Чернобыль" с красноречивым названием Quo vadis благодаря некоторой отстраненности взгляда оказалась самой выигрышной в финале. Кроме основного лауреатства Кэролайн достался щедрый приз от Объединения Российских филармоний - концерты в Белгороде, Челябинске, Красноярске, Томске, Краснодаре, Перми - городах, где есть органы. Ждут ее с концертом в ближайшем сезоне и в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, которая вручила приз за "Высший артистизм в исполнении финала конкурса".

Главный фантастический урожай спецпризов собрала лауреат I премии Елизавета Бородаева, которую ждут с сольными концертами и в Риге, и в Гамбурге, и в Москве. К ней улетела и статуэтка "Янтарного Ангела". Ее игра поразила масштабностью, выносливостью, стремлением объять необъятное. Хозяйка же конкурса, которую председатель Винфрид Бёниг на церемонии вручения премий окрестил королевой, Вера Таривердиева отдала свой именной приз 23-летнему поляку Якубу Капале, чье исполнение покорило ее своей искренностью и чистотой.

Прямая речь

Вера Таривердиева, арт-директор конкурса:

- Общий уровень участников конкурса в этом году, по мнению всех членов жюри, был очень высоким. Но каждый конкурс - это особая ситуация, своя история. Эта - уже двенадцатая. Для меня, например, не все ярко проявили себя в финале. Технический уровень был признан высоким у многих, но с точки зрения индивидуальности я для себя отметила несколько исполнителей, которые не прошли в финал. Свой приз я отдала польскому музыканту Якубу Капале.

Елизавета Бородаева, лауреат I премии:

- Органом я начала заниматься в 2014 году, будучи студенткой Пермского музыкального колледжа по классу фортепиано. Меня сразу впечатлил этот "космический корабль". В течение года я занималась любительски с моим педагогом Евгенией Камянской, органисткой Пермской филармонии. Она и вдохновила продолжить профессиональное обучение на кафедре органа в Санкт-Петербургской консерватории, где началось мое профессиональное становление под руководством прекрасной органистки и педагога Юлии Глазковой, которая так же была лауреатом конкурса им. М. Таривердиева. Этот конкурс можно считать одним из выдающихся органных конкурсов по уровню организации, масштабу, количеству и уровню подготовки участников, представительству многих органных школ. В трех турах - огромные программы, которые непросто выдержать. А таким призовым фондом, большим количеством всевозможных призов и поддержкой после конкурса не может похвастаться ни один подобный конкурс.

Мне было непросто справиться с органом в Кафедральном соборе, поскольку у меня было мало опыта игры на больших инструментах в зале с такой акустикой. Времени для репетиции и регистровки выделялось всего два часа на почти часовую программу романтической и современной музыки. Это стало очень серьезным испытанием, но ценность этого опыта очень велика.