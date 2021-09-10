Вороний камень и венок Розенкранц стали новыми героями проекта "Культурный детектив"

Создатели проекта "Артефакты. Культурный детектив" объявили о старте третьего сезона. Зрителей ждет новая серия захватывающих квест-фильмов по прошлому, настоящему и будущему регионов России. Героями увлекательных арт-расследований стали артефакты музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Их выбрали сами зрители в ходе онлайн-голосования.

"В этом проекте представлены самые разные музеи, самые разные регионы. В России развивается внутренний туризм, и мы очень рады, когда благодаря таким правильным своевременным коллаборациям между учреждениями культуры, телевидением, мультимедиа, интернетом возникают проекты, помогающие людям спланировать свой досуг, свои путешествия", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, представляя проект на фестивале "Таврида. АРТ-2021".

Фото: предоставлено пресс-службой Минкультуры РФ

По ее словам, очень важно, что российские музеи обрастают все большим и большим количеством проектов, связанных с мультимедиа. "В рамках национального проекта "Культура" мы создаем мультимедиагиды, которые позволяют посетителям музеев получать больше информации о шедеврах и о людях, которые их создали", - добавила она.

Роман Лобашов, креативный продюсер телеканала "Моя Планета", рассказал, что зрители с большим интересом принимали первые два сезона. Формат "культурного детектива" как нельзя лучше подошел для того, чтобы рассказать о музеях и экспонатах увлекательно и познавательно одновременно. Он пообещал еще больше захватывающих расследований с неожиданными развязками в новом сезоне. И не менее впечатляющий видеоряд, созданный благодаря современным технологиям.

Так, в первом фильме "Ледовое побоище: по пути Александра Невского", посвященном 800-летию со дня рождения князя, зрители узнают, как выглядит Вороний камень, указанный в летописях главным ориентиром по поиску точного места схватки. Направление поисков ведущему Андрею Понкратову подскажут… птицы, запечатленные на эскизе Петрова-Водкина.

Фото: предоставлено пресс-службой Минкультуры РФ

Из пяти квест-фильмов нового сезона зрители узнают тайны битвы на льду Чудского озера, обнаружат подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове и через свадебное украшение - венок Розенкранц - выяснят, почему гернгутеры проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги и как они прославили Поволжье на весь мир.

Первый фильм "Ледовое побоище: по пути Александра Невского" смотрите 10 сентября в мультимедийном сервисе Okko и 11 сентября в 19:00 в эфире телеканала "Моя Планета". Премьеры новых серий будут проходить по пятницам и по субботам до середины октября.

Кстати

На фестивале "Таврида.АРТ" министр культуры РФ Ольга Любимова представила акцию "Культурная суббота", которая впервые пройдет в России 11 сентября. В этот день учреждения культуры из разных регионов страны бесплатно проведут выставки, концерты, театральные представления, игры и мастер-классы.

"Культурная суббота" стартует уже 11 сентября по всей стране. В ней примут участие 84 региона. Только эпидемиологическая ситуация в Калмыкии не позволила коллегам к нам присоединиться", - сказала она.

Онлайн-программа акции начнется в 11 часов по московскому времени на портале "Культура.РФ" и в социальной сети "Одноклассники". Помимо этого, театры и музеи будут публиковать онлайн-трансляции концертов, экскурсий, спектаклей и других мероприятий с хештегами #культурнаясуббота и #культурадляшкольников в своих социальных сетях.