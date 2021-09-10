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10.09.2021 16:21
Рубрика: Культура

Вороний камень и венок Розенкранц стали новыми героями проекта "Культурный детектив"

Текст: Наталья Лебедева

Создатели проекта "Артефакты. Культурный детектив" объявили о старте третьего сезона. Зрителей ждет новая серия захватывающих квест-фильмов по прошлому, настоящему и будущему регионов России. Героями увлекательных арт-расследований стали артефакты музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Их выбрали сами зрители в ходе онлайн-голосования.

Фото: "Моя планета"
Новый проект покажет редкие артефакты из российских музеев

"В этом проекте представлены самые разные музеи, самые разные регионы. В России развивается внутренний туризм, и мы очень рады, когда благодаря таким правильным своевременным коллаборациям между учреждениями культуры, телевидением, мультимедиа, интернетом возникают проекты, помогающие людям спланировать свой досуг, свои путешествия", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, представляя проект на фестивале "Таврида. АРТ-2021".

Фото: предоставлено пресс-службой Минкультуры РФ

По ее словам, очень важно, что российские музеи обрастают все большим и большим количеством проектов, связанных с мультимедиа. "В рамках национального проекта "Культура" мы создаем мультимедиагиды, которые позволяют посетителям музеев получать больше информации о шедеврах и о людях, которые их создали", - добавила она.

Роман Лобашов, креативный продюсер телеканала "Моя Планета", рассказал, что зрители с большим интересом принимали первые два сезона. Формат "культурного детектива" как нельзя лучше подошел для того, чтобы рассказать о музеях и экспонатах увлекательно и познавательно одновременно. Он пообещал еще больше захватывающих расследований с неожиданными развязками в новом сезоне. И не менее впечатляющий видеоряд, созданный благодаря современным технологиям.

Так, в первом фильме "Ледовое побоище: по пути Александра Невского", посвященном 800-летию со дня рождения князя, зрители узнают, как выглядит Вороний камень, указанный в летописях главным ориентиром по поиску точного места схватки. Направление поисков ведущему Андрею Понкратову подскажут… птицы, запечатленные на эскизе Петрова-Водкина.

Фото: предоставлено пресс-службой Минкультуры РФ

Из пяти квест-фильмов нового сезона зрители узнают тайны битвы на льду Чудского озера, обнаружат подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове и через свадебное украшение - венок Розенкранц - выяснят, почему гернгутеры проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги и как они прославили Поволжье на весь мир.

Первый фильм "Ледовое побоище: по пути Александра Невского" смотрите 10 сентября в мультимедийном сервисе Okko и 11 сентября в 19:00 в эфире телеканала "Моя Планета". Премьеры новых серий будут проходить по пятницам и по субботам до середины октября.

Кстати

На фестивале "Таврида.АРТ" министр культуры РФ Ольга Любимова представила акцию "Культурная суббота", которая впервые пройдет в России 11 сентября. В этот день учреждения культуры из разных регионов страны бесплатно проведут выставки, концерты, театральные представления, игры и мастер-классы.

"Культурная суббота" стартует уже 11 сентября по всей стране. В ней примут участие 84 региона. Только эпидемиологическая ситуация в Калмыкии не позволила коллегам к нам присоединиться", - сказала она.

Онлайн-программа акции начнется в 11 часов по московскому времени на портале "Культура.РФ" и в социальной сети "Одноклассники". Помимо этого, театры и музеи будут публиковать онлайн-трансляции концертов, экскурсий, спектаклей и других мероприятий с хештегами #культурнаясуббота и #культурадляшкольников в своих социальных сетях.

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Псковская область Псков ЮФО Астраханская область Астрахань ЮФО Волгоградская область Волгоград ЦФО Московская область ПФО Саратовская область Саратов Национальные проекты 2019-2024 РГ-Видео

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