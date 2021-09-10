Власть
10.09.2021 13:52
Текст: Владимир Кузьмин (Минск)

РФ и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу и госзакупкам, а также гармонизировать законодательство в сфере регулирования государственных и муниципальных закупок.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Достигнута договоренность использовать при госзакупках в России банковские гарантии, выданные белорусскими банками, и устранить ограничения доступа к государственным (муниципальным) закупкам", - говорится в совместном заявлении глав правительств двух стран по итогам заседания совета министров Союзного государства.

Стороны также приняли решение о взаимном допуске банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства и о гармонизации правил регулирования финансового рынка, в частности лизинговых организаций и микрофинансовых институтов.

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