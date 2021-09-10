РФ и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу

Россия и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу и госзакупкам, а также гармонизировать законодательство в сфере регулирования государственных и муниципальных закупок.

"Достигнута договоренность использовать при госзакупках в России банковские гарантии, выданные белорусскими банками, и устранить ограничения доступа к государственным (муниципальным) закупкам", - говорится в совместном заявлении глав правительств двух стран по итогам заседания совета министров Союзного государства.

Стороны также приняли решение о взаимном допуске банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства и о гармонизации правил регулирования финансового рынка, в частности лизинговых организаций и микрофинансовых институтов.