РФ и Беларусь к 2022 году установят принципы работы объединенного рынка газа

Правительства России и Беларуси договорились к июлю 2022 года разработать принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа Союзного государства. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Михаила Мишустина и Романа Головченко по итогам заседания Совета министров союза.

Стороны также договорились о координации действий при определении цен на российский газ для Беларуси на 2022 год.

До 1 декабря 2023 года запланировано подписание дополнения к Союзной программе, которое установит основные принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа, а также сроки их внедрения исходя из движения в сторону сближения условий хозяйствования в газовой сфере относительно текущего уровня.