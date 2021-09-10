Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью

Соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании правительства.

"По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", - говорится в заявлении.

Решение снять ограничения на авиаперелеты было принято по итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября. До введения коронавирусных ограничений в неделю между странами осуществлялся 201 рейс, после - 36.