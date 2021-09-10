В мире
10.09.2021 11:09
Текст: Матвей Линник

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью

Россия с 21 сентября в полном объеме восстановит авиасообщение с Беларусью. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

Соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании правительства.

"По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", - говорится в заявлении.

Решение снять ограничения на авиаперелеты было принято по итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября. До введения коронавирусных ограничений в неделю между странами осуществлялся 201 рейс, после - 36.

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