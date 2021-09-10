Спецборт с телом главы МЧС Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

Спецборт МЧС России с телом министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева из Москвы в Санкт-Петербург вылетел. Как сообщили ТАСС в авиаслужбах, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На борту самолета лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Зиничева.

Министр будет похоронен в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков. Пост министра он занял в 2018 году. До этого прошел карьерный путь от матроса на Северном флоте до врио губернатора Калининградской области и замдиректора ФСБ.

Ранее сообщалось, что МЧС проведет акцию памяти о Евгении Зиничеве в своих подразделениях по всей России.