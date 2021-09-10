Токсиколог указал на внешнюю особенность опасного арбуза

Токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов подтвердил, что корка арбуза и мякоть рядом с ним могут быть опасны для человеческого организма, так как там сконцентрированы пестициды, которые часто применяются при выращивании.

По словам врача, при выборе ягоды следует обратить внимание на ее внешний вид - арбузы с нитратами не имеют ровной красивой мякоти. И они действительно небезопасны, так как могут спровоцировать отравление, уточнил токсиколог. Об этом пишет aif.ru.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, что "самое опасное в арбузе" - фруктоза. Последняя запускает в организме процесс сродни голоду: человеку начинает хотеться есть, даже если он наелся арбуза. "Это приводит к лишнему весу и ожирению", - подчеркнула врач, добавив, что арбуз стоит есть только после полноценного обеда, ограничившись 200-300 граммами ягоды за один прием.

"Незачем растягивать свой желудок, с годами его эластичность все меньше", - отметила эндокринолог.