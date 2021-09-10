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10.09.2021 08:16
Рубрика: В мире

Трамп: Байден был бы самым легким противником на боксерском ринге

Текст: Максим Макарычев
Бывший президент Дональд Трамп, который потерпел поражение от Джо Байдена на президентских выборах в прошлом году, выразил уверенность, что победит своего политического соперника на боксерском ринге, если представится такая возможность.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Трамп позвонил в четверг на пресс-конференцию перед субботним боем между бывшим чемпионом в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом и бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом, и его спросили: "Если бы вам пришлось драться с кем-нибудь в субботу вечером, кто бы это был и какой был бы бой?", сообщает The New York Post.

Фото: REUTERS
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"Что ж, если бы мне пришлось выбрать кого-то в мире, а не только профессионального боксера - потому что я беру профессиональных боксеров, это могло бы быть очень опасным делом, - ответил Трамп, - но если бы мне пришлось боксировать с кем-то, я думаю, что, вероятно, моим самым легким противником будет Джо Байден, потому что я думаю, что он очень, очень быстро проиграет. Очень и очень быстро". Бывший глава Белого дома сослался на заявление тогдашнего вице-президента Байдена от 2016 года о том, что он хотел бы отвести Трампа "в спортзал". "У него были бы большие проблемы, если бы он когда-либо и сделал, - продолжил Трамп. - Нет, я думаю, Байден упадет в первые несколько секунд".

Словесный выпад бывшего президента в адрес своего преемника вызвал смех и аплодисменты боксеров и других участников пресс-конференции. Как известно, Трамп и его старший сын Дональд Трамп-младший прокомментируют "игровую трансляцию" мероприятия с оплатой за просмотр, которое начнется в субботу вечером в отеле и казино Seminole Hard Rock в Голливуде, штат Флорида.

Восемь раундов боя Холифилд-Белфорт возглавляют программу из четырех боксерских поединков. Холифилд заменит Оскара Де Ла Хойю, который изначально должен был драться с Белфортом в Staples Center в Лос-Анджелесе, но снялся с поединка после заражения COVID-19.

Фото: AFP/JIM WATSON
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Трамп заявил в четверг, что присутствие Холифилда, давнего друга, было "одной из причин", по которой он согласился принять участие в комментировании боя. "Вот что я вам скажу, я был близок с Эвандером", - сказал бывший президент, назвав его отличным парнем и отличным бойцом. Трамп в своем казино в Атлантик-Сити одно время, будучи бизнесменом до избрания президентом, проводил боксерские поединки с участием Майкла Мурера, Гектора Камачо, Роя Джонса-младшего и Владимира Кличко.

Зрители субботнего боя могут заказать либо основную телепередачу, либо "игровую трансляцию" с комментарием Трампа за 49,99 доллара.

В мире США Дональд Трамп

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