Умер актер Адам Бауман

Польский актер кино, театра и ТВ Адам Бауман умер 6 сентября на 74-м году жизни в Катовице (бывший Сталиногруд).
Об этом сообщает Dziennik Zachodni со ссылкой на дирекцию театра, в котором артист служил более сорок лет.
Причина смерти в некрологе не указана.
Kolejny aktor odszedł.— Kawiorowa Prawica (@KawiorPrawicy) September 7, 2021
Adam Baumann.
Na jego roli Hanysza, uczył się pewnie odtwórca Smoczego Języka. pic.twitter.com/8JvBf5mwMg
Бауман родился в Грудзёндзе 27 марта 1948-го. Театральную карьеру начал в городском театре в 1967-м. Далее сыграл порядка 130 ролей, стяжав множество премий.
На экранах - с 1976-го, с военной драмы "Мгла". После - триллер "Анна и вампир", "Кукушка в темном лесу", "Обреченный на блюз", "В добре и во зле", "Девушка из Львова", "Миллионер".
Накануне сообщалось о смерти актера из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслава Голаса.