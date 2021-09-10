Умер актер Адам Бауман

Польский актер кино, театра и ТВ Адам Бауман умер 6 сентября на 74-м году жизни в Катовице (бывший Сталиногруд).

Об этом сообщает Dziennik Zachodni со ссылкой на дирекцию театра, в котором артист служил более сорок лет.

Причина смерти в некрологе не указана.

Kolejny aktor odszedł.

Adam Baumann.

Na jego roli Hanysza, uczył się pewnie odtwórca Smoczego Języka. pic.twitter.com/8JvBf5mwMg — Kawiorowa Prawica (@KawiorPrawicy) September 7, 2021

Бауман родился в Грудзёндзе 27 марта 1948-го. Театральную карьеру начал в городском театре в 1967-м. Далее сыграл порядка 130 ролей, стяжав множество премий.

На экранах - с 1976-го, с военной драмы "Мгла". После - триллер "Анна и вампир", "Кукушка в темном лесу", "Обреченный на блюз", "В добре и во зле", "Девушка из Львова", "Миллионер".

Накануне сообщалось о смерти актера из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслава Голаса.