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Умер актер Адам Бауман

Новости
    10.09.2021, 07:12
Текст:   Олег Усков

Польский актер кино, театра и ТВ Адам Бауман умер 6 сентября на 74-м году жизни в Катовице (бывший Сталиногруд).

Об этом сообщает Dziennik Zachodni со ссылкой на дирекцию театра, в котором артист служил более сорок лет.

Причина смерти в некрологе не указана.

Бауман родился в Грудзёндзе 27 марта 1948-го. Театральную карьеру начал в городском театре в 1967-м. Далее сыграл порядка 130 ролей, стяжав множество премий.

На экранах - с 1976-го, с военной драмы "Мгла". После - триллер "Анна и вампир", "Кукушка в темном лесу", "Обреченный на блюз", "В добре и во зле", "Девушка из Львова", "Миллионер".

Накануне сообщалось о смерти актера из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслава Голаса.

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