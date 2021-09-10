В Беларуси состоится заседание совмина Союзного государства

На берегу Минского моря в государственной резиденции "Заславль", неподалеку от белорусской столицы, 10 сентября стартует заседание совета министров Союзного государства, которое пройдет под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Основная тема повестки дня, сообщают новостные порталы, - одобрение 28 союзных программ по экономической интеграции двух стран. В пресс-службе правительства РБ дали понять, что, как и накануне в Кремле, по итогам встречи Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко выступят перед журналистами.

Как уже информировал "СОЮЗ", лидеры двух стран согласовали в четверг 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

По словам Владимира Путина, на заседании совета министров СГ в Минске должны одобрить эти документы, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

По мнению российского президента, реализация союзных программ станет мощным стимулом к дальнейшему росту экономик двух стран, а деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства. Кроме того, лидеры рассчитывают, что значительную выгоду от интеграции будут ощущать граждане обеих стран. Им будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах, будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни.

Следует добавить, что главы Союзного государства на прошедшей в Кремле встрече общались в общей сложности семь часов, прервавшись на пресс-конференцию. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Дело в том, что "вчерашняя встреча президентов плавно перетекла в день сегодняшний". "Как нам стало известно, пресс-конференция в планах президентов не была финальной точкой. Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали. Рассказали прессе, о чем договорились по программам, и продолжили общение до начала второго ночи", - отмечают авторы ресурса.