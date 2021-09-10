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10.09.2021 10:23
Рубрика: В мире

В Дании сняли все антиковидные ограничения

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в Дании, были сняты в пятницу, 10 сентября. Согласно решению местных властей, COVID-19 больше не классифицируется как социально опасное заболевание.

Фото: iStock
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Успехи в вопросе вакцинации населения (на данный момент привиты более 73 процентов жителей старше 12 лет) позволили постепенно смягчать ограничения, и вот теперь они окончательно отменены. Это значит, что больше не требуется предъявлять COVID-паспорта для посещения массовых мероприятий (например, футбольных матчей), дискотек, ресторанов. Не действует и требование носить маски в общественных местах. Группы в детских садах и классы в школах не будут закрываться, если один из детей или учитель заразится коронавирусом. Снимаются ограничения на работу различных заведений (прежде они должны были закрываться не позднее 2 часов ночи).

По словам министра здравоохранения Магнуса Хойнике, ситуация с COVID-19 "находится под контролем". В больницах находится лишь чуть более 100 человек, при этом в Дании начали колоть бустерные прививки представителям наиболее уязвимых групп населения. "Мы не думаем, что нам нужно будет вводить серьезные ограничения в будущем", - заявила в свою очередь премьер-министр Метте Фредериксен.

Некоторые ограничения сохраняются только на границе. Для въезда в Данию по-прежнему необходимо предъявить паспорт здоровья или отрицательный тест на коронавирус, к тому же в аэропортах обязательно ношение маски.

В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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