В Дании сняли все антиковидные ограничения

Все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в Дании, были сняты в пятницу, 10 сентября. Согласно решению местных властей, COVID-19 больше не классифицируется как социально опасное заболевание.

Успехи в вопросе вакцинации населения (на данный момент привиты более 73 процентов жителей старше 12 лет) позволили постепенно смягчать ограничения, и вот теперь они окончательно отменены. Это значит, что больше не требуется предъявлять COVID-паспорта для посещения массовых мероприятий (например, футбольных матчей), дискотек, ресторанов. Не действует и требование носить маски в общественных местах. Группы в детских садах и классы в школах не будут закрываться, если один из детей или учитель заразится коронавирусом. Снимаются ограничения на работу различных заведений (прежде они должны были закрываться не позднее 2 часов ночи).

По словам министра здравоохранения Магнуса Хойнике, ситуация с COVID-19 "находится под контролем". В больницах находится лишь чуть более 100 человек, при этом в Дании начали колоть бустерные прививки представителям наиболее уязвимых групп населения. "Мы не думаем, что нам нужно будет вводить серьезные ограничения в будущем", - заявила в свою очередь премьер-министр Метте Фредериксен.

Некоторые ограничения сохраняются только на границе. Для въезда в Данию по-прежнему необходимо предъявить паспорт здоровья или отрицательный тест на коронавирус, к тому же в аэропортах обязательно ношение маски.